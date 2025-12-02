В финал конкурса «Это у нас семейное» вышли 8 команд Свердловской области

Финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» стали восемь семей из Свердловской области, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Состязание проводится при поддержке нацпроекта «Семья».
Окружной полуфинал состоялся в Екатеринбурге 27−29 ноября. В отборе приняли участие 155 семейных команд из всех регионов Уральского федерального округа. Команды по 4−6 человек объединяли три поколения каждой семьи. Участники прошли интеллектуальные, творческие и спортивные испытания. Задания были объединены общей темой «Быть семьей» и посвящены культурному коду России.
Теперь семьи поборются за главные призы конкурса — сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия. Финал состоится в июле 2026 года в Москве.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.