Рютте признал огромные потери ВСУ и призвал завершить конфликт

Генсек НАТО напомнил, что Трамп ранее назвал украинский конфликт «мясорубкой».

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции заявил, что Украина несёт колоссальные потери в ходе конфликта с Россией.

«Мы наблюдаем огромные потери у ВСУ… Погибает очень много украинцев. Это именно то, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал мясорубкой», — сказал Рютте.

По словам генсека НАТО, этому необходимо положить конец.

Президент России Владимир Путин накануне назвал украинскую армию «рабоче-крестьянской».

Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что многие украинские военные не желают продолжения конфликта и хотят скорейшего мира.

