Рютте признал огромные потери ВСУ и призвал завершить конфликт

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции заявил, что Украина несёт колоссальные потери в ходе конфликта с Россией.
«Мы наблюдаем огромные потери у ВСУ… Погибает очень много украинцев. Это именно то, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал мясорубкой», — сказал Рютте.
По словам генсека НАТО, этому необходимо положить конец.
Президент России Владимир Путин накануне назвал украинскую армию «рабоче-крестьянской».
Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что многие украинские военные не желают продолжения конфликта и хотят скорейшего мира.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше