«Будете писать под себя три года»: Мясников сорвался на россиянку за отказ лечить гипертонию

Женщина пожаловалась на ухудшение памяти и связала это с высокими показателями. Однако на вопрос ведущего о приёме лекарств она ответила, что не лечится.
Это вызвало эмоциональную реакцию Мясникова.
«Если у вас давление 170 и вы не лечитесь, вас ждёт инсульт, парализация — будете писать под себя года три, потом умрёте», — заявил врач, подчеркнув, что намеренно говорит жёстко, чтобы «пробить защиту» у тех, кто игнорирует опасные симптомы.
По словам Мясникова, нелеченая гипертония — одна из самых частых причин инвалидизации и смертности, и в подобных случаях отказ от терапии он считает «сознательной игрой с судьбой».
Справка: что стоит знать о гипертонии.
Гипертония считается одним из самых распространённых и опасных хронических заболеваний в мире. По данным ВОЗ, повышенное давление диагностируется у каждого третьего взрослого. Главная проблема — болезнь часто протекает без симптомов, но при этом постепенно разрушает сосуды, сердце и мозг.
Врачи называют гипертонию «тихим убийцей»: без лечения она резко повышает риск инсульта, инфаркта, почечной недостаточности и потери зрения. Особо опасны значения выше 160−170 мм рт. ст., когда вероятность сосудистой катастрофы возрастает в разы.
Современные рекомендации подчёркивают: гипертонию нельзя «перетерпеть» или «подождать, пока пройдёт». Это пожизненное состояние, требующее регулярного приёма лекарств, контроля давления и корректировки образа жизни. Отказ от терапии — самая частая причина тяжёлых инсультов, приводящих к параличам и инвалидности. Именно поэтому специалисты так резко реагируют на пациентов, которые игнорируют прописанные препараты.
