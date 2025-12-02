«Будете писать под себя три года»: Мясников сорвался на россиянку за отказ лечить гипертонию

«Если у вас давление 170 и вы не лечитесь, вас ждёт инсульт, парализация — будете писать под себя года три, потом умрёте», — заявил врач, подчеркнув, что намеренно говорит жёстко, чтобы «пробить защиту» у тех, кто игнорирует опасные симптомы.