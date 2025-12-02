Российские пенсионеры получили возможность оформить электронное свидетельство

Жители России пенсионного возраста получили возможность оформить посредством «Госуслуг» электронное свидетельство пенсионера, сказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Использовать цифровой документ можно для подтверждения статуса. Он помогает получить льготы и скидки для пенсионеров.
Вице-премьер сказал, что россияне старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами.
