Российские пенсионеры получили возможность оформить электронное свидетельство

Жители России пенсионного возраста получили возможность оформить посредством «Госуслуг» электронное свидетельство пенсионера, сказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Использовать цифровой документ можно для подтверждения статуса. Он помогает получить льготы и скидки для пенсионеров.

Вице-премьер сказал, что россияне старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами.

