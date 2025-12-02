Эксперт Шипвэй назвал самые грязные предметы в доме

По словам эксперта, источниками бактерий также являются уплотнители в дверцах стиральной машины и отсек для стирального порошка. Он уточнил, что эти части намокают в процессе стирки, что создает условия для роста плесени и бактерий. Кроме того, Шипвэй рекомендовал регулярно протирать спиртовыми салфетками пульт от телевизора и мобильный телефон из-за того, что их часто трогают грязными руками, передает Daily Mail.