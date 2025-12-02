Эксперт Шипвэй назвал самые грязные предметы в доме

Больше всего микробов в доме скапливается в многоразовых бутылках для воды, которые не моют после каждого использования, а также на губках и тряпках для мытья посуды. Об этом рассказал австралийский эксперт по уборке Джейсон Шипвэй.
— Меняйте их (губки и тряпки — прим. «ВМ») не реже одного раза в месяц, — посоветовал специалист.
Он добавил, что в крышках для душевых стоков скапливаются волосы, остатки кондиционера и мелкий мусор, что создает идеальную среду для размножения бактерий. Шипвэй отметил, что душевые стоки становятся грязными за одну-две недели.
По словам эксперта, источниками бактерий также являются уплотнители в дверцах стиральной машины и отсек для стирального порошка. Он уточнил, что эти части намокают в процессе стирки, что создает условия для роста плесени и бактерий. Кроме того, Шипвэй рекомендовал регулярно протирать спиртовыми салфетками пульт от телевизора и мобильный телефон из-за того, что их часто трогают грязными руками, передает Daily Mail.
Эксперты рассказали, что домохозяйкам не следует протирать окна газетой после мойки, поскольку макулатура царапает стекло и оставляет следы от чернил. Вместо нее они посоветовали использовать специальные тряпки из микрофибры.