В поселке Джалиль в Татарстане отремонтировали здание районной больницы

Здание Сармановской районной больницы отремонтировали в поселке городского типа Джалиль в Республике Татарстан в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
В трехэтажном здании строители обновили помещения общей площадью 2,4 тыс. кв. м. Работы провели в детском, диагностическом, хирургическом, стационарном, терапевтическом отделениях и операционном блоке.
Специалисты выполнили кровельные, фасадные и отделочные работы, заменили внутренние инженерные сети, окна и двери. Кроме того, в учреждении установили новое медицинское оборудование и мебель и обеспечили доступ для маломобильных групп населения.
Напомним, в текущем году в федеральные и республиканские программы капитального ремонта вошли 226 медицинских объектов, из них 151 объект в 37 муниципальных образованиях обновлен по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.