МЧС обновило требования к порядку содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Согласно инструкции, организации, в ведении которых находятся соответствующие сооружения, должны обеспечивать: поддержание в готовности ЗС ГО к приему укрываемых, исправность инженерно-технического оборудования, доступ лиц в ЗС ГО при проведении осмотра, изучении состояния готовности организаций в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, инвентаризации, обслуживании и ремонте ЗС ГО и т.д. Указанные сооружения до приведения их в готовность к приему укрываемых разрешено использовать для нужд организации, в ведении которой они находятся.