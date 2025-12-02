МЧС обновило требования к порядку содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям обновило требования к порядку содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Это предусмотрено постановлением МЧС от 14 октября 2025 года № 56, которое вступает в силу с 3 декабря 2025 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
МЧС предложило обсудить поправки в постановление об обеспечении пожарной безопасности.
Правовым актом утверждена инструкция, которой установлен порядок содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) вне зависимости от формы собственности. Защитные сооружения — это объекты недвижимого имущества, в том числе инженерные сооружения, предназначенные для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения. Данные сооружения подразделяются на убежища, противорадиационные укрытия, защитные укрытия.
Согласно инструкции, организации, в ведении которых находятся соответствующие сооружения, должны обеспечивать: поддержание в готовности ЗС ГО к приему укрываемых, исправность инженерно-технического оборудования, доступ лиц в ЗС ГО при проведении осмотра, изучении состояния готовности организаций в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, инвентаризации, обслуживании и ремонте ЗС ГО и т.д. Указанные сооружения до приведения их в готовность к приему укрываемых разрешено использовать для нужд организации, в ведении которой они находятся.
Если такие сооружения сданы в аренду (переданы в безвозмездное пользование), то обязанность по обеспечению поддержания их в готовности к приему укрываемых (в том числе обеспечение исправности инженерно-технического оборудования) возлагается на арендатора (ссудополучателя) в соответствии с договором аренды (безвозмездного пользования).
Инструкцией в том числе установлены порядок изучения состояния ЗС ГО и требования к содержанию защитных устройств, ограждающих конструкций и помещений для укрываемых ЗС ГО, к фильтрам-поглотителям, системам фильтровентиляции и герметичности, инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО.
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям от 12 февраля 2024 года № 9 «О порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» признается утратившим силу.
Правовой акт принят в соответствии с положением о порядке строительства и содержания объектов гражданской обороны, утвержденным постановлением Совета Министров от 31 января 2008 года № 134.-0-