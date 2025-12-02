TGRT: крупный пожар произошел на газовом хранилище компании Botas в Стамбуле

В Стамбуле произошел крупный пожар на хранилище природного газа, принадлежащем компании Botas. Об этом сообщает телеканал TGRT во вторник, 2 декабря.
Согласно источнику, на место были направлены спасатели и сотрудники пожарных служб. Работники предприятия были эвакуированы с территории, находящейся в близости с местом возгорания. Подача газа на объект также была приостановления.
Причины пожара устанавливаются, информации о пострадавших и жертвах в результате инцидента также не сообщалось.
Газовое хранилище компании Botas расположено в пригороде Стамбула. На его территории находятся подземные резервуары для хранения природного газа, объем которого составляет порядка 4,6 млрд кубометров.
