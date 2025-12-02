Ричмонд
TGRT: крупный пожар произошел на газовом хранилище компании Botas в Стамбуле

В Стамбуле устанавливают причины пожара на хранилище природного газа, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В Стамбуле произошел крупный пожар на хранилище природного газа, принадлежащем компании Botas. Об этом сообщает телеканал TGRT во вторник, 2 декабря.

Согласно источнику, на место были направлены спасатели и сотрудники пожарных служб. Работники предприятия были эвакуированы с территории, находящейся в близости с местом возгорания. Подача газа на объект также была приостановления.

Причины пожара устанавливаются, информации о пострадавших и жертвах в результате инцидента также не сообщалось.

Газовое хранилище компании Botas расположено в пригороде Стамбула. На его территории находятся подземные резервуары для хранения природного газа, объем которого составляет порядка 4,6 млрд кубометров.

Ранее KP.RU сообщал, что в одном из районов Стамбула прогремел взрыв, один человек получил ранения. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа.