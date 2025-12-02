Ричмонд
Shaman дал благотворительный концерт перед переселенцами в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о визите певца Shaman (Ярослав Дронов) в пункт временного размещения переселенцев. По его просьбе артист приехал вместе с супругой Екатериной Мизулиной, дал небольшой концерт и пообщался с жителями приграничья. По словам губернатора, зал пел популярные хиты вместе с исполнителем.

Shaman спел перед переселенцами. Видео © Telegram/ Александр Хинштейн.

«Ярослав искренне переживает за всё, что происходит в зоне проведения СВО и регулярно выступает перед нашими защитниками. Благодарен артисту за такой эксклюзив — все вместе спели его популярные хиты», — поблагодарил исполнителя губернатор в своём телеграм-канале.

Ранее Хинштейн доложил о ситуации в Курской области президенту России Владимиру Путину. Губернатор рассказал главе государства о восстановлении инфраструктуры, социальной поддержке населения и защите исторической памяти.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

