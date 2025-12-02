Shaman дал благотворительный концерт перед переселенцами в Курской области

Shaman спел перед переселенцами. Видео © Telegram/ Александр Хинштейн.
«Ярослав искренне переживает за всё, что происходит в зоне проведения СВО и регулярно выступает перед нашими защитниками. Благодарен артисту за такой эксклюзив — все вместе спели его популярные хиты», — поблагодарил исполнителя губернатор в своём телеграм-канале.
Ранее Хинштейн доложил о ситуации в Курской области президенту России Владимиру Путину. Губернатор рассказал главе государства о восстановлении инфраструктуры, социальной поддержке населения и защите исторической памяти.
