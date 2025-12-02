Мошенники стали использовать знаменитостей в новой схеме от имени Wildberries

— В них, как и ранее, рассказывается о том, что невинная женщина была задержана в банке при попытке снять крупную сумму наличных, и при задержании она пояснила, что деньги заработала честно, благодаря акции от Wildberries, которая позволяет ежедневно зарабатывать крупные суммы. Далее пользователям предлагается перейти по ссылке на поддельную страницу с предложением принять участие в аналогичной акции, — передает ТАСС.