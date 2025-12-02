Мошенники стали использовать знаменитостей в новой схеме от имени Wildberries

Злоумышленники стали задействовать образы знаменитостей в одной из ранее выявленных схем, связанных с маркетплейсом Wildberries. В частности, в новых сообщениях преступники используют имя покойной матери российского актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
В компании рассказали, что мошенники разработали обновленную версию схемы с кликбейтными постами в соцсетях, в которых говорится о «задержании в банке за заказы по акции от Wildberries».
— В них, как и ранее, рассказывается о том, что невинная женщина была задержана в банке при попытке снять крупную сумму наличных, и при задержании она пояснила, что деньги заработала честно, благодаря акции от Wildberries, которая позволяет ежедневно зарабатывать крупные суммы. Далее пользователям предлагается перейти по ссылке на поддельную страницу с предложением принять участие в аналогичной акции, — передает ТАСС.
Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что в схемах по обману россиян мошенники стали использовать дипфейки. Парламентарий пояснил, что современный искусственный интеллект позволяет скопировать внешность, голос и мимику конкретного человека.