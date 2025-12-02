Почему утром не стоит сразу проверять телефон: невролог дала объяснение

Многие люди сразу после пробуждения тянутся к телефону, чтобы посмотреть уведомления или пролистать новости. Однако такой утренний ритуал может ухудшать самочувствие и задавать стресс на весь день, рассказала невролог Екатерина Демьяновская. Об этом пишет RT.
«Он приводит к усиленной выработке кортизола, создает дополнительную нагрузку на ещё не до конца проснувшийся мозг. Если полученные уведомления или прочитанные новости оказались негативными, это вызывает тревогу, ухудшает общее эмоциональное состояние и задает соответствующий тон на весь день», — пояснила специалист.
По словам эксперта, особенно чувствительно реагируют люди, которые находятся в состоянии хронического стресса или склонны к тревожности. Яркий свет экрана и поток быстрых «вознаграждений» из соцсетей только усиливают выброс кортизола и мешают мозгу полноценно проснуться, что снижает продуктивность и концентрацию.
Специалист советует дать себе хотя бы 20−30 минут спокойного пробуждения без гаджетов. Легкая разминка, дыхательные упражнения, массаж лица или просто стакан воды помогут мягко активировать нервную систему и начать день без лишнего стресса.
