Почему утром не стоит сразу проверять телефон: невролог дала объяснение

Многие люди сразу после пробуждения тянутся к телефону, чтобы посмотреть уведомления или пролистать новости. Однако такой утренний ритуал может ухудшать самочувствие и задавать стресс на весь день, рассказала невролог Екатерина Демьяновская. Об этом пишет RT.