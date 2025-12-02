Алименты на совершеннолетних, или Когда родители должны финансово позаботиться о нетрудоспособных детях

Необходимо также помнить, что человек, у которого есть право на получение алиментов, может обратиться с заявлением о взыскании алиментов в суд независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на получение алиментов. В случае, если судом будет установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но родитель уклонялся от их уплаты, то алименты могут быть взысканы и за прошлое время, но не более чем за три предшествующих года.