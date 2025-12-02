Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области проведут эксперимент для девятиклассников

На Дону с 2026 года девятиклассники смогут при одном условии сдавать два экзамена.

Источник: Комсомольская правда

С 2026 года девятиклассники из Ростовской области смогут при поступлении в колледжи сдавать не четыре, а всего два экзамена — русский язык и математику. При этом ученики, которые планируют продолжить обучение в 10−11 классах школы, сдают ОГЭ по прежним правилам: два обязательных предмета и столько же — на выбор.

— Это возможность для девятиклассников получить бесплатно рабочую специальность, — сказала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко во время пресс-конференции в Ростове.

Она пояснила, что инициатива призвана помочь выпускникам девятых классов — ежегодно около ста тысяч ребят не сдают с первого раза экзамены по русскому, математике и двум предметам по выбору.

Новый закон позволит школьникам, планирующим поступать в колледжи на востребованные рабочие специальности, сосредоточиться на сдаче только двух основных предметов, гарантировав им не только аттестат, но и бесплатное профильное образование.

Законы для учеников и дороги для Донского края: Виктория Абрамченко подвела итоги года.