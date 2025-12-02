В Ростовской области проведут эксперимент для девятиклассников

С 2026 года девятиклассники из Ростовской области смогут при поступлении в колледжи сдавать не четыре, а всего два экзамена — русский язык и математику. При этом ученики, которые планируют продолжить обучение в 10−11 классах школы, сдают ОГЭ по прежним правилам: два обязательных предмета и столько же — на выбор.
— Это возможность для девятиклассников получить бесплатно рабочую специальность, — сказала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко во время пресс-конференции в Ростове.
Она пояснила, что инициатива призвана помочь выпускникам девятых классов — ежегодно около ста тысяч ребят не сдают с первого раза экзамены по русскому, математике и двум предметам по выбору.
Новый закон позволит школьникам, планирующим поступать в колледжи на востребованные рабочие специальности, сосредоточиться на сдаче только двух основных предметов, гарантировав им не только аттестат, но и бесплатное профильное образование.
