В Волгограде прошла ярмарка студенческих проектов ProjectNext

Ярмарка ProjectNext — масштабная выставка молодежных разработок. За восемь лет ее проведения студенты представили более 400 уникальных проектов. В этом году участниками ярмарки стали не только студенты крупных вузов Волгограда, но и школьники 9−11-х классов города и области.