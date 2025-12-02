В Волгограде прошла ярмарка студенческих проектов ProjectNext

Ежегодная региональная выставка студенческих проектов ProjectNext состоялась 28 ноября в Волгоградском государственном техническом университете. Мероприятие, которое с 2022 года является частью акселерационной программы «ТраекториЯ», организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в комитете информационных технологий Волгоградской области.
Ярмарка ProjectNext — масштабная выставка молодежных разработок. За восемь лет ее проведения студенты представили более 400 уникальных проектов. В этом году участниками ярмарки стали не только студенты крупных вузов Волгограда, но и школьники 9−11-х классов города и области.
Свои разработки участники представили в пяти основных направлениях, которые касаются применения материалов, информационных и производственных технологий, а также продуктов различных отраслей и сфер деятельности и сервисов улучшения качества жизни. Есть также номинация для школьников 9−11-х классов.
«Региональная выставка студенческих проектов проходит каждый год и неизменно привлекает внимание общественности. Представленные на ней инновационные идеи молодежи открывают перспективы для позитивных изменений в жизни региона», — отметила заместитель директора регионального центра информационных технологий Анна Сабардина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.