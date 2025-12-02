Эколог развеял миф о «зимних» осах: почему их не стоит бояться

Эксперт опроверг сообщения о якобы массовых атаках ос в России, связав единичные случаи с аномально теплой осенью. Об этом «Постньюс» рассказал эколог и биолог Асхат Каюмов.
По его словам, жизненные циклы некоторых популяций насекомых могли нарушиться из-за отсутствия устойчивых холодов. Это объясняет, почему отдельные особи остаются активными в необычно позднее время.
Каюмов подчеркнул, что данные о массовом нападении ос не находят подтверждения в наблюдениях по всей стране. Он отметил, что подобные ситуации носят локальный характер.
Чаще всего такие сообщения поступают из Москвы, добавил эксперт. В других городах, например в Нижнем Новгороде, всплеска активности ос не зафиксировано.
Эколог также заявил, что эти насекомые не представляют серьезной угрозы для большинства людей. Основной риск связан лишь с индивидуальной аллергической реакцией на их укусы.
Ранее стало известно о необычной активности ос в центральных и южных регионах страны. Были зафиксированы случаи, как насекомые нападали на людей, а отдельные случаи сопровождались тяжелыми аллергическими реакциями.