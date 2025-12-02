Начало зимы — это красиво? 13 атмосферных фото, которые могут это доказать

Кажется, что поздняя осень и начало зимы в Беларуси — мрачное и неприветливое время, в которое из-за ранних сумерек и постоянной облачности и на улицу-то лишний раз выходить не хочется. Но даже в эти хмурые дни природа дарит красивые моменты, стоит лишь присмотреться. Чтобы убедить вас, мы заглянули в фотоархив БЕЛТА и нашли для вас 15 атмосферных фото.