Начало зимы — это красиво? 13 атмосферных фото, которые могут это доказать

Кажется, что поздняя осень и начало зимы в Беларуси — мрачное и неприветливое время, в которое из-за ранних сумерек и постоянной облачности и на улицу-то лишний раз выходить не хочется. Но даже в эти хмурые дни природа дарит красивые моменты, стоит лишь присмотреться. Чтобы убедить вас, мы заглянули в фотоархив БЕЛТА и нашли для вас 15 атмосферных фото.
2. 20 октября 2025 года. Фото Максима Гучека.
3. 20 октября 2025 года. Фото Леонида Щеглова.
4. 20 октября 2025 года. Фото Леонида Щеглова.
5. 1 ноября 2025 года. Фото Леонида Щеглова.
6. 5 ноября 2025 года. Фото Леонида Щеглова.
7. 5 ноября 2025 года. Фото Леонида Щеглова.
8. 6 ноября 2025 года. Фото Татьяны Матусевич.
9. 6 ноября 2025 года. Фото Виолетты Южаковой.
10. 6 ноября 2025 года. Фото Татьяны Матусевич.
11. 9 ноября 2025 года. Фото Максима Гучека.
12. 9 ноября 2025 года. Фото Максима Гучека.
13. 22 ноября 2025 года. Фото Виолетты Южаковой.
