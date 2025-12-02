Ричмонд
На «Госуслугах» появилась возможность оформить электронное свидетельство пенсионера

Пенсионеры теперь могут оформить электронное свидетельство через раздел «Жизненная ситуация» на портале «Госуслуги». Эта новая услуга стала доступна с начала декабря, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

Источник: Life.ru

«Теперь функционал ЖС расширен и позволяет оформить электронное свидетельство», — заявил Григоренко.

Он подчеркнул, что пожилые люди сегодня уверенно осваивают цифровые технологии и активно пользуются онлайн-сервисами. В 2024 году для их комфорта на «Госуслугах» появился новый сервис «жизненная ситуация». Он упрощает процесс подачи заявления на пенсию, позволяет рассчитать её сумму и выбрать удобный способ получения. Кроме того, теперь на портале можно получить электронное подтверждение статуса пенсионера. Предъявление данного цифрового документа является основанием для предоставления социальных, медицинских и транспортных льгот. Кроме того, он может быть использован для получения скидок и специальных предложений в рамках программ поддержки пенсионеров, реализуемых торговыми сетями и организациями-партнерами. Доступ к свидетельству предоставляется в личном кабинете пользователя на портале «Госуслуги» после официального назначения пенсии. Документ может быть просмотрен на мобильных устройствах и персональных компьютерах, а также скачан или распечатан по необходимости. Отдельное обращение в отделения Пенсионного фонда или МФЦ для получения данного документа не требуется.

Ранее стало известно, что россияне могут оформить выплату накопительной части пенсии раньше установленного возраста. Женщины получают такое право с 55 лет, а мужчины — с 60. Для оформления требуется подать заявление в Социальный фонд России, предварительно проверив данные индивидуального лицевого счёта через Госуслуги или сайт фонда, где сведения о накоплениях размещены в третьем и четвёртом разделах выписки.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

