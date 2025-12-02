Ричмонд
В уфимской Черниковке установят памятник главному архитектору Маргарите Куприяновой

Мэр Уфы рассказал, когда установят памятник архитектору Черниковска.

Источник: Комсомольская правда

Памятник главному архитектору города Черниковск Маргарите Куприяновой установят уже в декабре. Об этом сообщил на Прямой линии мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По словам Ратмира Мавлиева, уже подготовили основание, а сами работы должны завершиться уже в декабре. Памятник появится недалеко от площади Орджоникидзе — на аллее, названной в честь архитектора.

— Сейчас работают архитекторы, вносили небольшие корректировки, — сообщил мэр Уфы. — Мы туда выезжали. Работа не остановилась, работа продолжается. В декабре планируем установку.

