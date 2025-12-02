«Не ожидал такого поворота»: Историк моды Васильев раскрыл подробности задержания на границе США

По его словам, стандартная процедура проверки заняла около 30 минут вместо потенциальных четырёх часов. На всё это время ему было запрещено пользоваться мобильным телефоном. Ситуация осложнилась, когда сотрудница пограничной службы принесла его багаж, намекая на возможность депортации. Тем не менее обернулось всё благополучно. Васильев отметил, что его даже узнала одна из сотрудниц паспортного контроля. Она поделилась, как изучала моду и читала одну из его книг.
«Я не ожидал такого поворота и не был к этому готов. Потом она вернулась с улыбкой и сказала, что бриллиантов из Лувра в чемодане не нашла — это как раз был день ограбления», — вспоминает Васильев.
Ранее сообщалось, что компания историка моды Александра Васильева задолжала налоги на сумму 325 тысяч рублей, что может привести к заочному аресту предпринимателя. Налоговая служба подала иск к ООО «ЛАВ» на взыскание 95 тысяч рублей. Счета фирмы в двух кредитных организациях были заблокированы и арестованы.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.