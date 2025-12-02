«Не ожидал такого поворота»: Историк моды Васильев раскрыл подробности задержания на границе США

По его словам, стандартная процедура проверки заняла около 30 минут вместо потенциальных четырёх часов. На всё это время ему было запрещено пользоваться мобильным телефоном. Ситуация осложнилась, когда сотрудница пограничной службы принесла его багаж, намекая на возможность депортации. Тем не менее обернулось всё благополучно. Васильев отметил, что его даже узнала одна из сотрудниц паспортного контроля. Она поделилась, как изучала моду и читала одну из его книг.