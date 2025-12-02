Самарским резервистам выплатят по сто тысяч рублей

В военном комиссариате региона уточнили, что резервисты будут служить в Самарской области и не подлежат отправке в зону СВО или заграницу. При этом их задачи не будут ограничиваться только подавлением беспилотников, они также могут привлекаться к противодиверсионным мероприятиям или патрулированию местности около объектов критической инфраструктуры.