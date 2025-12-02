Самарским резервистам выплатят по сто тысяч рублей

САМАРА, 2 дек — РИА Новости. Участникам мобилизационного резерва Самарской области выплатят по 100 тысяч рублей единовременно за защиту критически важной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«В Самарской области формируется мобилизационный резерв для защиты критически важной инфраструктуры региона… Для заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве в Самарской области предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении правительства области.
Желающие вступить в резерв пройдут обучение и сборы в течение двух месяцев, сохранив при этом постоянное место работы и зарплату. Во время сборов резервистов обеспечат бесплатным питанием, обмундированием, медобслуживанием и другим.
В состав мобилизационного резерва могут войти прапорщики, сержанты и солдаты не старше 52 лет, младшие офицеры до 57 лет и старшие офицеры — до 62 лет. Кандидаты также должны иметь как минимум основное общее образование (9 классов).
В военном комиссариате региона уточнили, что резервисты будут служить в Самарской области и не подлежат отправке в зону СВО или заграницу. При этом их задачи не будут ограничиваться только подавлением беспилотников, они также могут привлекаться к противодиверсионным мероприятиям или патрулированию местности около объектов критической инфраструктуры.