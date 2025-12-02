Ричмонд
Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 5 декабря

5 декабря 2025 года с 2.00 до 5.00 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра.

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 5 декабря, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

5 декабря 2025 года с 2.00 до 5.00 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра. В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства. -0-