Специальный посланник США Стив Уиткофф во вторник, 2 декабря, на встрече с президентом России Владимиром Путиным навал Москву удивительным городом. Глава государства в ответ на это отметил, что местные власти по праву гордятся тем, что сделали для столицы.
— Вы в Москве прогулялись? Московские власти по праву гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последние годы, — передает слова Путина официальный сайт Кремля.
Американский режиссер Оливер Стоун назвал Москву «очень чистым городом». Постановщик отметил, что по столичным улицам ездят роботы-доставщики, а в городских парках убираются роботы-уборщики. Британский журналист Джеймс Делингпол в свою очередь заявил, что Россия безопаснее Соединенного Королевства.
Американский журналист Такер Карлсон был поражен красотой архитектуры российской столицы. Он также рассказал, что станция московского метро «Киевская» выглядит лучше, чем что бы то ни было в США.
Литературный критик Галина Юзефович уверена, что Москва гораздо лучше многих зарубежных городов, в том числе Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Берлина, — нигде в мире не найти такого комфорта, чистоты и богатства, как в столице России.