Журналистку Юлию Таратуту* выселили из квартиры в Москве по решению суда

Перовский суд Москвы постановил лишить журналистку Юлию Таратуту* прописки в жилом помещении в столице. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Источник: Life.ru

Суд полностью удовлетворил иск Анны Трапковой, потребовавшей признать Таратуту* утратившей право проживания в спорной квартире. Данное решение влечёт за собой снятие журналистки с регистрационного учёта по указанному адресу.

Напомним, что в апреле 2025 года ведущая Юлия Таратута* была объявлена в розыск, а её карточка возникла в базе данных МВД России. Ещё с января московская прокуратура требовала возбудить против неё уголовное дело из-за нарушений закона об иноагентах.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России.