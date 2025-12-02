Журналистку Юлию Таратуту* выселили из квартиры в Москве по решению суда

Напомним, что в апреле 2025 года ведущая Юлия Таратута* была объявлена в розыск, а её карточка возникла в базе данных МВД России. Ещё с января московская прокуратура требовала возбудить против неё уголовное дело из-за нарушений закона об иноагентах.