Журналистку Юлию Таратуту* выселили из квартиры в Москве по решению суда

Суд полностью удовлетворил иск Анны Трапковой, потребовавшей признать Таратуту* утратившей право проживания в спорной квартире. Данное решение влечёт за собой снятие журналистки с регистрационного учёта по указанному адресу.
Напомним, что в апреле 2025 года ведущая Юлия Таратута* была объявлена в розыск, а её карточка возникла в базе данных МВД России. Ещё с января московская прокуратура требовала возбудить против неё уголовное дело из-за нарушений закона об иноагентах.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России.