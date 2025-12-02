Стоимость въездных виз в Египет повысили до 45 долларов

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ, повышающий стоимость визы для въезда в страну до 45 долларов. Документ был одобрен в соответствии с решением нижней палаты парламента Египта.
«Было решено установить новую пошлину на въездные визы в размере, который не превышает 20 долларов или эквивалентную сумму в иной иностранной валюте», — говорится в документе.
Указ был подписан Фаттахом ас-Сиси 30 ноября, распоряжение вступило в силу на следующий день после подписания. Ранее стоимость въездной визы на территорию Египта составляла 25 долларов.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Саудовская Аравия заключили договор о полной отмене виз для граждан обеих стран. Документ был подписан в рамках Российско-Саудовского делового форума в Эр-Рияде.