1,5 тысячи россиян оказались в эпицентре смертельных эпидемий на популярном курорте

На Кубе в эпицентре смертельно опасных эпидемий лихорадок денге и чикунгунья находятся около 1,5 тысяч российских туристов. Об этом сообщает Mash.
По данным канала, от вирусов, распространяемых комарами, на острове уже умерли не менее 33 человек, включая 21 ребенка. Общее число заболевших достигло 38 тысяч человек.
В ноябре не менее 14 российских туристов перенесли заболевание в легкой форме с симптомами слабости, температуры, сыпи и боли в суставах. За прошлую неделю заразились около 5,7 тысяч человек, 93 пациента находятся в тяжелом состоянии.
Эпидемия распространилась уже в 14 из 15 провинций Кубы. В местном Минздраве признали, что официальная статистика заболевших ниже реальной, так как многие жители лечатся дома.
Посольство России на Кубе предупредило соотечественников об эпидемии и рекомендовало избегать контактов с водой и москитами. С января по июнь 2025 года страну посетили примерно 11 тыс. граждан РФ.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.