Стало известно, за какое время Долина могла бы заработать на новую квартиру

«Если бы она отдала деньги, народ бы просто побежал на её концерты. Мне кажется, она бы собирала стадионы и эти бы 100 млн рублей отбила бы за полтора месяца», — цитирует Лаврова NEWS.ru.
Теперь же, утверждает Лавров, всё идёт в обратную сторону: поклонники массово сдают билеты, а организаторы опасаются сотрудничать с артисткой. Он считает, что спад интереса продлится, и Долина продолжит терять заработки.
Напомним, что летом 2024 года попалась на удочку мошенников, продала свою роскошную квартиру и отдала деньги аферистам. Затем Долина через суд добилась отмены сделки — ей вернули недвижимость. При этом покупательница жилья — 34-летняя Полина Лурье — осталась ни с чем.
