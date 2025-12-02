Ричмонд
Стало известно, за какое время Долина могла бы заработать на новую квартиру

Лариса Долина могла бы кардинально изменить ситуацию вокруг себя, если бы вернула покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей, уплаченные за её квартиру. По словам концертного директора Сергея Лаврова, в этом случае народная любовь вернулась бы мгновенно: зрители побежали бы на концерты, и певица «отбила бы» потерянную сумму всего за полтора месяца.

Источник: Life.ru

«Если бы она отдала деньги, народ бы просто побежал на её концерты. Мне кажется, она бы собирала стадионы и эти бы 100 млн рублей отбила бы за полтора месяца», — цитирует Лаврова NEWS.ru.

Теперь же, утверждает Лавров, всё идёт в обратную сторону: поклонники массово сдают билеты, а организаторы опасаются сотрудничать с артисткой. Он считает, что спад интереса продлится, и Долина продолжит терять заработки.

Напомним, что летом 2024 года попалась на удочку мошенников, продала свою роскошную квартиру и отдала деньги аферистам. Затем Долина через суд добилась отмены сделки — ей вернули недвижимость. При этом покупательница жилья — 34-летняя Полина Лурье — осталась ни с чем.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

