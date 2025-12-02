Стало известно, за какое время Долина могла бы заработать на новую квартиру

Лариса Долина могла бы кардинально изменить ситуацию вокруг себя, если бы вернула покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей, уплаченные за её квартиру. По словам концертного директора Сергея Лаврова, в этом случае народная любовь вернулась бы мгновенно: зрители побежали бы на концерты, и певица «отбила бы» потерянную сумму всего за полтора месяца.