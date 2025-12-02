«У неё я снова плохой»: Игорь Николаев резко отреагировал на обвинения Собчак в жадности

Собчак танцует под песню «Не обижай меня». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak.
Музыкант напомнил, что их первый конфликт удалось урегулировать «мило»: Собчак сама позвонила, поблагодарила и пригласила его в театр. Он удивился, что тот случай не стал уроком для телеведущей: получение согласия — стандартная юридическая процедура, а его песни защищены законом. При этом, авторскими правами распоряжается не он, а сторонняя компания.
«Собчак знает, что последний наш разговор закончился мило. Когда она мне позвонила, мы разрешили вопрос. Это был первый случай. Сейчас я у неё снова плохой. История с песней “Не обижай меня” очень смешная, мне очень нравится, — и Ксюша там смешная, и залетело это в сильный хайп», — сказал Николаев в интервью с Лаурой Джугелией.
Ранее Ксения Собчак принесла публичные извинения Никите Михалкову за свои высказывания о его предполагаемой причастности к демонстрации видео с «голой вечеринкой». Телеведущая добавила, что её источники, указавшие на причастность режиссёра к распространению компрометирующих материалов, оказались не правы.
