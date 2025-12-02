«Схему Долиной» признали главным скандалом года в блогосфере

Напомним, что ситуация с отменой сделок купли-продажи жилья, где продавцов обманули мошенники, получила на рынке название «эффект Долиной». При такой схеме продавец, ставший жертвой аферистов, через суд аннулирует сделку и возвращает себе собственность. В результате добросовестный покупатель теряет и деньги, и уже оплаченное жильё. Ситуация получила название по аналогии с громким случаем с участием народной артистки Ларисы Долиной. Летом 2024 года певица, попавшись на уловки мошенников, передала им вырученные средства после продажи квартиры. Впоследствии Долина через суд добилась признания этой сделки недействительной, и недвижимость была ей возвращена. Покупательница квартиры, 34-летняя Полина Лурье, в результате осталась без жилья и без денег.