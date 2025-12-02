«Схему Долиной» признали главным скандалом года в блогосфере

Аналитики ассоциации отметили, что ежемесячное количество упоминаний певицы в Telegram до сентября составляло около 1900 раз. В сентябре этот показатель резко вырос на 250%, достигнув 5212 упоминаний, а к ноябрю достиг пика в 13 750 упоминаний. Подавляющее большинство этих сообщений имело негативный оттенок, а совокупные охваты публикаций только за ноябрь приблизились к 81 миллиону просмотров.
Существенный рост внимания к персоне артистки подтверждается статистикой поисковых запросов. Данные сервиса Yandex WordStat показывают, что после сентября 2025 года ежемесячное количество запросов, связанных с именем Ларисы Долиной, увеличилось более чем в три раза.
История получила широкий общественный резонанс и была обыграна в маркетинговых коммуникациях ряда компаний, включая сеть Burger King и ресторан Пушкинъ. Тема также вызвала отклик среди коллег артистки по сцене. Например, певица Слава в своём видеообращении констатировала, что сделки с недвижимостью у публичных лиц теперь привлекают повышенное внимание со стороны покупателей.
Напомним, что ситуация с отменой сделок купли-продажи жилья, где продавцов обманули мошенники, получила на рынке название «эффект Долиной». При такой схеме продавец, ставший жертвой аферистов, через суд аннулирует сделку и возвращает себе собственность. В результате добросовестный покупатель теряет и деньги, и уже оплаченное жильё. Ситуация получила название по аналогии с громким случаем с участием народной артистки Ларисы Долиной. Летом 2024 года певица, попавшись на уловки мошенников, передала им вырученные средства после продажи квартиры. Впоследствии Долина через суд добилась признания этой сделки недействительной, и недвижимость была ей возвращена. Покупательница квартиры, 34-летняя Полина Лурье, в результате осталась без жилья и без денег.
