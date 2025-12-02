Ричмонд
+4°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Схему Долиной» признали главным скандалом года в блогосфере

Сделка с недвижимостью народной артистки России Ларисы Долиной стала самым резонансным негативным событием в блогосфере 2025 года. Такие данные приводятся в исследовании «Ассоциации блогеров и агентств», имеющемся в распоряжении РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Аналитики ассоциации отметили, что ежемесячное количество упоминаний певицы в Telegram до сентября составляло около 1900 раз. В сентябре этот показатель резко вырос на 250%, достигнув 5212 упоминаний, а к ноябрю достиг пика в 13 750 упоминаний. Подавляющее большинство этих сообщений имело негативный оттенок, а совокупные охваты публикаций только за ноябрь приблизились к 81 миллиону просмотров.

Существенный рост внимания к персоне артистки подтверждается статистикой поисковых запросов. Данные сервиса Yandex WordStat показывают, что после сентября 2025 года ежемесячное количество запросов, связанных с именем Ларисы Долиной, увеличилось более чем в три раза.

История получила широкий общественный резонанс и была обыграна в маркетинговых коммуникациях ряда компаний, включая сеть Burger King и ресторан Пушкинъ. Тема также вызвала отклик среди коллег артистки по сцене. Например, певица Слава в своём видеообращении констатировала, что сделки с недвижимостью у публичных лиц теперь привлекают повышенное внимание со стороны покупателей.

Напомним, что ситуация с отменой сделок купли-продажи жилья, где продавцов обманули мошенники, получила на рынке название «эффект Долиной». При такой схеме продавец, ставший жертвой аферистов, через суд аннулирует сделку и возвращает себе собственность. В результате добросовестный покупатель теряет и деньги, и уже оплаченное жильё. Ситуация получила название по аналогии с громким случаем с участием народной артистки Ларисы Долиной. Летом 2024 года певица, попавшись на уловки мошенников, передала им вырученные средства после продажи квартиры. Впоследствии Долина через суд добилась признания этой сделки недействительной, и недвижимость была ей возвращена. Покупательница квартиры, 34-летняя Полина Лурье, в результате осталась без жилья и без денег.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.