Можно ли спать в обеденный перерыв: юрист рассказал обо всех нюансах

При этом невролог Конрадо Эстол отметил проблему недосыпания. По его данным, около 40% населения мира регулярно испытывают недостаток сна. Специалист указал на неочевидный симптом хронического недосыпа. Если человек засыпает менее чем за пять минут, это может сигнализировать о серьезной усталости организма. Его слова приводит «Царьград».