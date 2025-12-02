Можно ли спать в обеденный перерыв: юрист рассказал обо всех нюансах

Российским работникам разрешено спать в свой обеденный перерыв, если это не противоречит внутренним правилам компании и требованиям безопасности. Юрист Илья Русяев пояснил для RT, что закон позволяет сотруднику тратить время перерыва по своему усмотрению, так как этот период не оплачивается.
Сон как способ восстановления сил прямо не запрещен трудовым законодательством. Главное условие — отдых должен укладываться в установленные временные рамки и не мешать рабочему процессу.
Однако, как отметил юрист, ключевое значение имеет место, выбранное для сна. Работодатель вправе запретить спать непосредственно на рабочем месте, особенно если сотрудник должен контролировать оборудование или быть на связи.
Такие мелочи оправданы требованиями безопасности, охраны труда и поддержанием делового имиджа компании. Поэтому возможность вздремнуть зависит от специфики работы и правил, действующих в конкретной организации.
При этом невролог Конрадо Эстол отметил проблему недосыпания. По его данным, около 40% населения мира регулярно испытывают недостаток сна. Специалист указал на неочевидный симптом хронического недосыпа. Если человек засыпает менее чем за пять минут, это может сигнализировать о серьезной усталости организма. Его слова приводит «Царьград».