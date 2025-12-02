Ричмонд
Отель в Шерегеше оптимизирует процесс размещения гостей

Он стал первым кузбасским туробъектом — участником федпроекта «Производительность труда».

Спа-отель «Ольга» в Шерегеше стал первым кузбасским туристическим объектом — участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания оптимизирует процесс службы приема и размещения гостей, сообщили в Министерстве экономического развития Кузбасса.

Эксперты Федерального центра компетенций вместе с сотрудниками отеля уже изучают, как организована работа на пилотном участке. Затем они подберут бережливые технологии, которые позволят оптимизировать процессы бронирования, заселения, проживания и получения дополнительных услуг. Реализация проекта во время горнолыжного сезона позволит увидеть точки дальнейшего роста.

«Туризм является одним из важнейших направлений диверсификации экономики Кузбасса. Возможность бесплатного участия в федеральном проекте “Производительность труда” дает возможность предприятиям отрасли улучшить сервис и сделать отдых гостей еще комфортнее», — отметила заместитель председателя правительства региона — министр экономического развития Кемеровской области Елена Галеева.

Ранее губернатор Илья Середюк сообщил, что на Форуме туристических территорий отель «Ольга» получил награду, в третий раз подтвердив звание лучшего в России отеля горнолыжного курорта Сибирского федерального округа.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.