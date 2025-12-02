Ричмонд
Спецпосланник США Уиткофф назвал Москву удивительным городом

Спецпосланник США Уиткофф восхитился Москвой перед переговорами с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Москва произвела большое впечатление на спецпосланника США по глобальным вопросам Стива Уиткоффа в ходе его визита в российскую столицу. Перед началом переговоров с Президентом России Владимиром Путиным американский дипломат поделился своими впечатлениями.

Уиткофф назвал Москву удивительным городом.

Краткий обмен любезностями предварил рабочие переговоры, в ходе которых стороны, как ожидается, обсудят актуальные вопросы международной повестки.

Ранее KP.RU писал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель лидера России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыли на территорию Кремля.

Напомним, 2 декабря состоятся переговоры Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что точное время начала переговоров пока не определено, однако они начнутся в ближайшее время.

