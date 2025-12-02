МЧС предложило обсудить поправки в постановление об обеспечении пожарной безопасности

Предлагается урегулировать существующие проблемные вопросы в постановлении МЧС от 21 декабря 2021 года № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» путем дополнения и корректировки положений действующей редакции. В частности, планируются изменения в программы пожарно-технического минимума, общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности. А также изменения в инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, о порядке хранения веществ и материалов, о требованиях к размещению и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов промышленного (заводского) изготовления, о требованиях к размещению и эксплуатации теплоемких печей, о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.