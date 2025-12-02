МЧС предложило обсудить поправки в постановление об обеспечении пожарной безопасности

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям по отдельным вопросам обеспечения пожарной безопасности вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
МЧС обновило требования к порядку содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.
Предлагается урегулировать существующие проблемные вопросы в постановлении МЧС от 21 декабря 2021 года № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» путем дополнения и корректировки положений действующей редакции. В частности, планируются изменения в программы пожарно-технического минимума, общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности. А также изменения в инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, о порядке хранения веществ и материалов, о требованиях к размещению и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов промышленного (заводского) изготовления, о требованиях к размещению и эксплуатации теплоемких печей, о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
Кроме того, проектом предусматривается редакционная корректировка постановления МЧС от 9 февраля 2021 года № 8 «О должностных лицах органов государственного пожарного надзора».
Документ направлен на реализацию статьи 5 закона от 16 октября 2025 года № 99-З «Об изменении законов по вопросам деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям», а также совершенствование законодательства в области обеспечения пожарной безопасности с учетом практики его применения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 декабря 2025 года включительно. -0-