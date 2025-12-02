Ричмонд
Трамп назвал упрямым волом главу ФРС Джерома Пауэлла

Трамп заявил, что кандидат на пост главы ФРС будет объявлен в начале следующего года.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, назвав его упрямым волом. Резкий комментарий американский лидер сделал в ходе последнего в 2025 году заседания кабинета министров США.

«У нас есть там (в ФРС — прим. ред.) человек, который просто упрямый вол, и которому, вероятно, не нравится ваш любимый президент. Но он собирается уходить», — отметил Трамп.

Он также сообщил, что кандидат на пост нового главы ФРС будет объявлен в начале 2026 года. До этого Трамп уже критиковал работу Пауэлла, который, по словам американского президента, должен был «уже давно» снизить ключевую ставку в стране.

Ранее KP.RU сообщал, что администрация США готовит замену председателя ФРС. По данным телеканала CNBC, в шорт-лист вошли 11 кандидатов, среди которых есть при новых претендента на должность.

