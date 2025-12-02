Mash: Около 1,5 тысячи россиян могут заразиться лихорадками на Кубе

В эпицентре эпидемии лихорадок чикунгунья и денге на Кубе сейчас находится около 1,5 тысячи россиян. От вирусов, атаковавших остров, уже умерло по меньшей мере 33 человека, включая 21 ребенка. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщил Mash.
По его данным, во время отпуска в октябре инфекцией в легкой форме успели переболеть минимум 14 россиян. Сейчас количество заболевших возросло до 38 тысяч человек, включая как местных жителей, так и путешественников. При этом половина из них заразилась в ноябре. В последнюю осеннюю неделю инфекции, которые передаются через укус комара, атаковали еще 5717 человек.
— Известно, что зараза распространилась в 14 из 15 провинций. В местном минздраве сообщили, что официальные данные гораздо ниже реальных, поскольку большинство не едут в больницы, а лечатся дома, — говорится в публикации.
В период с января по июнь 2025 года Кубу посетили примерно 11 тысяч россиян, передает Telegram-канал.
По словам главного врача Домодедовской больницы Андрея Осипова, при лихорадке денге поражаются внутренние органы и нарушается свертываемость крови. В России нет насекомых, которые переносят это заболевание, в основном они обитают в Азии и Южной Америке. Кроме того, лихорадка не передается от человека к человеку.