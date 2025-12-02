Mash: Около 1,5 тысячи россиян могут заразиться лихорадками на Кубе

По его данным, во время отпуска в октябре инфекцией в легкой форме успели переболеть минимум 14 россиян. Сейчас количество заболевших возросло до 38 тысяч человек, включая как местных жителей, так и путешественников. При этом половина из них заразилась в ноябре. В последнюю осеннюю неделю инфекции, которые передаются через укус комара, атаковали еще 5717 человек.