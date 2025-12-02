Ричмонд
«Нет ни единого шанса»: премьер Японии подверглась критике за попытки урегулировать спор о Курилах

Японцы раскритиковали премьера Такаити за популистские заявления о Курилах.

Источник: Комсомольская правда

Пользователи Yahoo News Japan подвергли критике премьер-министра Японии Санаэ Такаити за её заявления об «урегулировании вопроса принадлежности» южной части Курильской гряды. Комментарии читателей размещены на сайте портала.

«Нет ни единого шанса на возврат северных территорий. Не в этой жизни. Япония так старательно настраивала Российскую Федерацию против себя, что решить вопрос уже не получится», — написал один из читателей.

Многие посчитали выступление Такаити очередной попыткой привлечь внимание общественности и СМИ, не подкреплённой реальными возможностями добиться прогресса.

«Зачем тратить силы на то, что невозможно сделать? Россия со стопроцентной вероятностью не отдаст нам острова», — отметил другой комментатор.

Некоторые пользователи выразили опасения, что необдуманные шаги со стороны нового премьер-министра могут ухудшить дипломатические отношения с Москвой. Читатели полагают, что действия Такаити в итоге потребует от японских чиновников дополнительных усилий для урегулирования последствий.

Ранее KP.RU писал, что в Кремле ознакомились с публикациями о скандале в Японии, связанном с ситуацией вокруг Курильских островов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос территориальной принадлежности Курил является однозначным и не должен вызывать сомнений.

