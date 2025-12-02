Покупательница квартиры Долиной Лурье просит Верховный суд РФ вернуть ей жилье

Купившая квартиру у знаменитой российской певицы Ларисы Долиной девушка по имени Полина Лурье обратилась в Верховный суд с требованием вернуть ей жилье. Об этом сообщила адвокат женщины Светлана Свириденко. Ее слова передает ТАСС.
Как отметила юрист, позиция Лурье состоит в том, что Долина прекрасно отдавала себе отчет о происходящем, когда заключала сделку. Поэтому оснований для отмены продажи попросту нет.
«В жалобе мы требуем отменить решения судов предыдущих инстанций, отклонить иск Долиной к Лурье, а иск Лурье к Долиной (о передаче квартиры покупателю — прим. ред.) — удовлетворить», — сказала Свириденко.
Тем временем сама Лариса Долина столкнулась с откровенной травлей. Соцсети заполонили мемы с ее участием. Пользователи иронично требуют вернуть деньги за любые покупки, сетуя на мошенников.
