Редкие откровения о сыне: Диана Гурцкая раскрыла подробности о его работе

Российская певица Диана Гурцкая выступила на концерте «Мама — Ангел на Земле» в зале «Москва». После выступления исполнительница побеседовала с журналистами. Она рассказала, как они с семьей праздновали День матери, и её 18-летний сын Константин сделал ей хороший подарок.
«Мой сын вчера подарил мне красивый огромный букет. Я даже не ожидала, и мне было так приятно. Я была счастлива, потому что он как-то так тихонечко с сюрпризом подошёл… Самый главный статус в моей жизни — это быть мамой. Я благодарна судьбе и Богу, что я мама. Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь без моего ребенка, без моего сына», — призналась артистка.
В этом году Константин поступил на факультет международного права в знаменитый университет. Певица поддержала его выбор, хотя отметила, что он хорошо разбирается в музыке. Юноша любит музыку, хорошо окончил музыкальную школу и хорошо играет. Если он решит заниматься музыкой, — его мама будет рада, по словам самой Гурцкой, но это его выбор.
