Проект из Татарстана получил Гран-при премии Russian Event Awards

Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн», который проходил в этом году в Пестречинском районе Республики Татарстан в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», стал обладателем Гран-при Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщили в районной администрации.
Проект получил награду в номинации «Лучшее событие патриотического туризма». В этом году пестречинский фестиваль был приурочен сразу к нескольким значимым событиям: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 125-летию со дня рождения защитника Брестской крепости Петра Гаврилова.
Центральными событиями фестиваля стали три масштабные реконструкции исторических сражений: «Я — Крепость, веду бой», «Вторжение» и «У стен Кенигсберга». В мероприятии этого года приняли участие реконструкторы со всей России и из-за рубежа. Особое внимание было уделено достоверной передаче атмосферы военного времени — от формы и снаряжения до образцов техники и быта солдат.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.