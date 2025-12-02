«Инсульт, паралич и смерть»: доктор Мясников отругал гостью программы с гипертонией

Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» предупредил одну из гостей о серьезных последствиях отказа от препаратов от гипертонии при повышенном давлении.
Женщина рассказала, что из-за высокого артериального давления иногда сталкивается с проблемами с памятью. Медик поинтересовался, принимает ли та препараты от гипертонии. Получив отрицательный ответ, врач раскритиковал гостью за легкомыслие.
— Если у вас давление 170 и вы не лечитесь, вас ждут инсульт, парализация со всеми (вытекающими последствиями — прим. «ВМ»): будете писать под себя года три, потом умрете. Это очень серьезно, — подчеркнул Мясников.
Врач также предупредил, что одна из наиболее опасных ошибок при приеме лекарств — употребление несочетаемых препаратов. Именно поэтому важно заранее изучить взаимодействие таблеток и консультироваться с лечащим врачом.
Некоторые люди с наступлением осеннего сезона начинают пить витамин C в таблетках. Доктор предупредил, что злоупотребление добавкой может привести к проблемам с почками.