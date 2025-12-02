Трамп: Киев получил значительную часть западной помощи наличными

Значительную часть американской помощи, которая была передана Украине, Киев получил наличными. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров, затрагивая тему крупного коррупционного скандала на Украине.
«Байден раздал 350 миллиардов долларов, словно конфеты. Это колоссальная сумма денег, и большая ее часть — наличными, много — в виде оборудования», — отметил американский лидер.
Трамп подчеркнул, что Вашингтон якобы больше не финансово не участвует в украинском конфликте, как это было при экс-президенте США Джо Байдене.
Ранее KP.RU сообщал, что прекращение помощи Украине со стороны США по инициативе Европейского союза несет «большие риски». Компенсировать нехватку поддержки Европе придется за счет потерь или изменения тактики ведения боевых действий ВСУ.