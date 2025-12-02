Россияне согласились покинуть приземлившийся в Актау из-за тумана самолет

Российские граждане согласились покинуть приземлившийся в Актау из-за тумана самолет турецкой авиакомпании Pegasus, передает посольство РФ в Казахстане в своем Telegram-канале.
«Группа из 16 человек, из которых 11 — граждане России, согласилась покинуть борт и поехать в гостиницу под гарантии бронирования билетов на регулярные прямые и стыковочные рейсы до Актобе 3 декабря», — говорится в публикации.
Напомним, ранее сегодня в Департаменте полиции на транспорте МВД Казахстана сообщили, что в связи туманом в городе Актобе самолет приземлился в городе Актау. Часть пассажиров отказалась покидать самолёт после посадки.