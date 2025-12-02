Группа алжирских детей отдохнет в НДЦ «Зубренок» в 2026 году

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа алжирских детей отдохнет в Национальном детском оздоровительном центре «Зубренок» в 2026 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.
Сегодня в рамках визита в Алжир министр образования Беларуси Андрей Иванец провел встречу с министром национального образования Алжира Мохамедом Сагиром Саадави. «В ходе продуктивных переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия и достигли важных договоренностей. Среди них отдых и оздоровление группы алжирских детей в Национальном детском оздоровительном центре “Зубренок” в 2026 году. Также достигнута договоренность о сотрудничестве в области олимпиадного движения учащихся, что станет новым вектором развития академических связей между школьниками двух стран», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, особый интерес у алжирской стороны вызвала система научно-методического обеспечения общего среднего образования в Беларуси, в том числе опыт Академии образования — ключевого института в разработке методических подходов и поддержке педагогов. «Такие встречи подтверждают приверженность Беларуси развитию международного образовательного диалога и обмену лучшими практиками в интересах подрастающего поколения», — добавили в пресс-службе министерства. -0-