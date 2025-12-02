В Рязани продолжат модернизацию областной филармонии

Обновление Рязанской областной филармонии продолжат в следующем году при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
В 2026—2028 годах запланирован капитальный ремонт основного здания филармонии. Будут приведены в порядок внутренние помещения, включая зрительный зал, инженерные коммуникации, противопожарная система, фасад и кровля здания, а также заменены оконные и дверные блоки.
«Надеюсь, нам удастся полностью привести филармонию в порядок, в том числе существенно расширить сцену, сделать более удобными подсобные помещения», — отметил Малков.
Напомним, в этом году для филармонии приобрели современное световое и видеопроекционное оборудование. Ранее в учреждении по профильной региональной программе были частично перестроены залы, подсобные помещения и сделана система кондиционирования воздуха.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.