В Android нашли 107 опасных уязвимостей: как защититься

Отмечается, что обнаружить недостатки удалось недавно, в декабре. Тогда специалисты изучили экосистему Android Open Source Project и поняли, что в ней содержится целый ряд уязвимости. Суммарно их набралось 107 штук. Самые опасные — CVE-2025−48633 и CVE-2025−48572. Они связаны с повышением привилегий пользователя и доступом к Android Framework. Так, мошенники могут удаленно взламывать телефоны.