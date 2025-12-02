Ричмонд
В Android нашли 107 опасных уязвимостей: как защититься

Google выпустила обновление с исправлением 107 уязвимостей для Android.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты американской мегакорпорации Google нашли сразу 107 уязвимостей в программном обеспечении Android. Уже выпущено обновление, призванное их устранить. Об этом сообщается на официальном сайте Android.

Отмечается, что обнаружить недостатки удалось недавно, в декабре. Тогда специалисты изучили экосистему Android Open Source Project и поняли, что в ней содержится целый ряд уязвимости. Суммарно их набралось 107 штук. Самые опасные — CVE-2025−48633 и CVE-2025−48572. Они связаны с повышением привилегий пользователя и доступом к Android Framework. Так, мошенники могут удаленно взламывать телефоны.

Однако проблему оперативно начали решать. Google уже подготовило обновление, которое устранит все бреши в безопасности.

Впрочем, подобные проблемы у корпорации возникают не в первый раз. Так, в конце ноября 2025 года уязвимость обнаружили в браузере Google Chrome. Ситуация была настолько критической, что под угрозой оказались свыше двух миллиардов пользователей.