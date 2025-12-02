Пауэрбанк может быть опасен: что стоит знать о портативном устройстве

Также специалист Игорь Бедеров объяснил причину быстрой разрядки телефонов зимой. Специалист связывает это с замедлением химических реакций в батарее на холоде. При температуре ниже +10 градусов ионы лития двигаются медленнее. Из-за этого батарее требуется больше усилий для отдачи заряда, а телефон может некорректно показывать его уровень. Его слова приводит 360.ru.