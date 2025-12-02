Пауэрбанк может быть опасен: что стоит знать о портативном устройстве

Портативные зарядные устройства могут быть опасны и даже взрывоопасны при определенных условиях. Об этом в беседе с RT предупредил кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Олег Рубан.
По словам специалиста, ключевым моментом является правильное использование и качество изготовления устройства. Основная опасность исходит не от самого принципа накопления энергии, а от химии литиевых аккумуляторов.
Эксперт пояснил, что главный риск связан с явлением теплового разгона. Это самоподдерживающаяся цепная реакция внутри элемента питания.
Рубан уточнил, что тепловой разгон может начаться, если элемент поврежден, перегрет или изготовлен с браком. Например, при наличии микроскопических частиц металла между слоями возникает короткое замыкание.
Также специалист Игорь Бедеров объяснил причину быстрой разрядки телефонов зимой. Специалист связывает это с замедлением химических реакций в батарее на холоде. При температуре ниже +10 градусов ионы лития двигаются медленнее. Из-за этого батарее требуется больше усилий для отдачи заряда, а телефон может некорректно показывать его уровень. Его слова приводит 360.ru.