Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 2 декабря вручил дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники, а также в области медицины. Диплом лауреата из рук главы кабмина РФ, в частности, получил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Кавказская горная обсерватория МГУ, за успехи в развитии которой был отмечен возглавляемый им научный коллектив, построена на высоте 2 100 м над уровнем моря на высокогорном плато Шатджатмаз в Карачаево-Черкессии. Ее открытие состоялось в 2014 году.