Рука об руку с наукой: как школьная олимпиада помогает узнавать мир

Чтобы участвовать в олимпиаде, необходимо перейти на сайт. После этого требуется ввести логин и пароль для входа в личный кабинет. Данные для входа школьнику выдает учитель, который работает с образовательной платформой. Если педагог не подключился к Учи.ру, то родитель может зарегистрировать ребенка самостоятельно. На выполнение всех задач есть ровно один час. Особой подготовки не требуется, потому что все понятия объясняются прямо в заданиях.