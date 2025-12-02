Рука об руку с наукой: как школьная олимпиада помогает узнавать мир

В России особое внимание уделяют раннему развитию детей и раскрытию их талантов. Для этого во всех регионах создают центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», проводят образовательные конкурсы. В их числе олимпиада «Наука вокруг нас», которая проходит с 2 по 29 декабря при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» на образовательной платформе Учи.ру.
«Наука вокруг нас» помогает развивать нестандартное мышление, пробуждать интерес школьников к окружающему миру, физике, химии, географии, биологии. Подробнее о том, что входит в олимпиаду и каких успехов добились участники прошлого сезона, — в нашем материале.
Вдохновляющий старт.
В прошлом сезоне олимпиады, который прошел весной 2025 года, участвовали более 1 млн школьников. Больше всего — из Кемеровской, Московской областей, Республики Татарстан, Свердловской области и Краснодарского края.
«Мы с радостью открываем зимний сезон олимпиады “Наука вокруг нас”. В этот раз мы подготовили новые интерактивные задания, которые покажут, как научные принципы работают в реальной жизни: от возобновляемой энергетики до оптических экспериментов. Уверена, что олимпиада станет для многих школьников вдохновляющим стартом в мир исследований и поможет раскрыть свой потенциал», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Как сообщила руководитель департамента олимпиад Учи.ру Дарья Островская, «Наука вокруг нас» помогает внедрять в российских школах STEM-направления. Это понятие объединяет естественные науки, технологические дисциплины, инженерию и математику.
«Развитие STEM-направления — одна из ключевых стратегических задач образования. Для ее решения важно формировать у ребенка искренний интерес к естественно-научным дисциплинам, и именно эту цель преследует олимпиада», — добавила эксперт.
Успеть за 60 минут.
Чтобы участвовать в олимпиаде, необходимо перейти на сайт. После этого требуется ввести логин и пароль для входа в личный кабинет. Данные для входа школьнику выдает учитель, который работает с образовательной платформой. Если педагог не подключился к Учи.ру, то родитель может зарегистрировать ребенка самостоятельно. На выполнение всех задач есть ровно один час. Особой подготовки не требуется, потому что все понятия объясняются прямо в заданиях.
Команда методистов Учи.ру разрабатывает задания так, чтобы дети сами с интересом вовлекались в исследование сложных явлений, отмечает Дарья Островская.
«Подход к разработке олимпиады, основывающийся на интерактиве, красочных жизненных сюжетах, помогает школьникам развивать критическое мышление, исследовательские навыки и интерес к науке, шаг за шагом осваивая сложные темы и закладывая основу для будущих профессий», — пояснила руководитель департамента олимпиад образовательной платформы.
Например, участники олимпиады изучают, как рационально перерабатывать древесину. А в одной из задач они следят за плавучестью модели яхты и наглядно знакомятся с законом Архимеда. В задании «Энергия» школьники подробнее узнают о возобновляемой энергетике, в разделе «Свет в океане» — про жизнь морских обитателей. «Зацикленный робот» помогает детям тренировать логику, «Адаптация» — рассказывает про эволюцию.
Все участники олимпиады в зависимости от результатов получат сертификат, грамоту или диплом. А учителя — благодарственные письма. Награда появится в разделе «Мое портфолио» в личном кабинете.
Любовь к точным наукам.
Одним из победителей прошлого сезона стал третьеклассник Леонид Горшков из Ярославской области. Мальчик впервые попробовал свои силы в подобном состязании. Больше всего ему запомнилось задание под названием «Зажги лампы», где требовалось собрать электрическую цепь.
«Сначала не получалось, а потом я сообразил, как правильно соединить провода, и все лампочки загорелись. После этого я решил, что хочу стать ученым, чтобы разбираться, как устроены разные механизмы и приборы», — поделился Леонид.
Его мама Светлана заметила, что после победы в олимпиаде сын стал чаще интересоваться, как устроены вещи вокруг. Леонид увлекся наукой и полюбил уроки по математике, окружающему миру. Кроме того, мальчик стал собирать сложные модели из конструктора и попросил родителей записать его на дополнительные занятия.
«Видно, что ему нравится процесс поиска решений. Для него наука теперь — не просто предметы в школе, а возможность самому что-то понять и собрать», — рассказала Светлана.
Родители поддерживают все увлечения сына. По их мнению, занятия математикой, конструированием, интерес к исследованиям могут стать основой для его будущей профессии.
На пути к недрам знаний.
Всегда интересовался точными науками и девятиклассник Мирон Васильев из Санкт-Петербурга. После участия в олимпиаде он окончательно решил, что хочет углубленно изучать физику, биологию, химию и географию.
Школьник отметил, что «Наука вокруг нас» стала для него отправной точкой для выбора профессии. Ему запомнилось задание «Материки», где нужно разместить континенты Земли на карте древней Пангеи. Мирон признался, что знал о движении материков, но не представлял масштабов изменений.
«Собрав Пангею, я захотел глубже понять причины и механизмы этого процесса. Тогда и появилась мысль, что геология — это, возможно, мое», — добавил Мирон.
Сегодня подросток готовится к ОГЭ по географии и физике. Эти дисциплины открылись для него с новой стороны. По словам Мирона, после олимпиады школьные уроки стали для него способом понять, как устроен мир.
«Когда за формулами и картами видишь историю Земли и реальные физические процессы, учебу воспринимаешь как увлекательное исследование», — поделился Мирон.
С заботой об урожае.
Любит наблюдать за окружающей природой и ученица третьего класса из Ханты-Мансийского автономного округа Адриана Сидоренко. Школьница интересуется птицами, растениями. А после участия в олимпиаде «Наука вокруг нас» она поняла, что такое увлечение может стать основой для захватывающих экспериментов.
Среди всех заданий олимпиады Адриане запомнилась «Ферма». Чтобы решить эту задачу, необходимо создать огород. Но растения на участке должны располагаться так, чтобы не мешать друг другу.
«Мне понравилось выяснять, кто из растений с кем дружит, а кто кому мешает. Я поняла, что в природе все связано и одна ошибка может стоить урожая. Оказывается, даже ухаживать за огородом — это целая наука», — поделилась впечатлениями школьница.
После олимпиады девочка завела дневник наблюдений. С его помощью она изучает окружающий мир и делится открытиями с семьей.
Сегодня дети и подростки в нашей стране могут раскрывать таланты и создавать новые научные проекты на различных площадках. Для этого по всей стране при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» открывают «Кванториумы», «Точки роста», «ИТ-кубы», лаборатории. Чтобы активнее вовлекать молодежь в науку, с 2022 по 2031 год в России проходит Десятилетие науки и технологий. Более подробная информация об инициативах, мероприятиях и проектах представлена на сайте наука.рф.