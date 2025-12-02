Может ли рыба полностью заменить мясо: диетолог рассказала о нюансах рациона

По словам специалиста, белок рыбы по качеству не уступает мясному и при этом легче усваивается организмом. Писарева отметила, что жиры, содержащиеся в рыбе, крайне важны для здоровья мозга, сердца и зрения, а также обладают противовоспалительным действием.