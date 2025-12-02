Может ли рыба полностью заменить мясо: диетолог рассказала о нюансах рациона

Рыба является полноценной заменой мясу в рационе человека, поскольку содержит все необходимые питательные вещества. Об этом в беседе с RT сообщила врач-диетолог Ирина Писарева, объяснив преимущества рыбного белка и жиров.
По словам специалиста, белок рыбы по качеству не уступает мясному и при этом легче усваивается организмом. Писарева отметила, что жиры, содержащиеся в рыбе, крайне важны для здоровья мозга, сердца и зрения, а также обладают противовоспалительным действием.
Диетолог добавила, что рыба является источником витамина D, йода, селена и витаминов группы B. К наиболее полезным видам она отнесла дикого лосося, нерку, кижуча, скумбрию, сельдь, сардины, форель и треску.
Тем временем представители рыбной отрасли прогнозируют рост цен. Заместитель гендиректора Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай заявил, что в 2026 году отпускные цены для оптовиков могут вырасти на 10−25%, пишет «Царьград».
Параллельно Россельхознадзор расширил список поставщиков, открыв доступ на рынок для десяти индийских компаний. Об этом постановлении ведомстве сообщила «Российская газета». Ввоз их продукции разрешен только при наличии полного пакета лабораторных исследований по безопасности.