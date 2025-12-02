Сараев оценил идею запретить показ фильмов с употреблением алкоголя днем

Перенос показа фильмов со сценами употребления алкоголя на ночное время может оказаться недостаточной мерой для защиты детей. Об этом заявил нарколог Марат Сараев, комментируя соответствующую инициативу, передает «Лента.ру».
Он отметил, что такая мера может быть частью глобального профилактического процесса, но в одиночку будет неэффективна. По мнению эксперта, дети в любом случае могут найти и посмотреть эти фильмы на других интернет-ресурсах.
Сараев подчеркнул, что для успешной профилактики необходимо активнее вести пропаганду здорового образа жизни на телевидении. Он предложил показывать больше фильмов о том, как люди преодолевают проблемы с алкоголем.
Ранее в Роскомнадзор поступило предложение ограничить демонстрацию картин с подобными сценами, включая классические советские фильмы.
