Почти 500 жителей Подмосковья воспользовались онлайн-регистрацией питомцев

Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу необходимо убедиться, что животное имеет микрочип, подготовить фотографию питомца анфас и сделать снимки страниц ветеринарного паспорта с данными хозяина и номером чипа. После авторизации на портале нужно заполнить форму и отправить заявку. Результат рассмотрения придет в личный кабинет пользователя. Отметим, теперь воспользоваться онлайн-услугой могут и юридические лица, в том числе питомники, садовые товарищества, гаражные кооперативы, индивидуальные предприниматели и предприятия.