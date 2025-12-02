Почти 500 жителей Подмосковья воспользовались онлайн-регистрацией питомцев

Онлайн-сервис, который позволяет дистанционно зарегистрировать домашнее животное, заработал в Подмосковье в конце октября в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». За первый месяц сервисом воспользовались около 500 человек, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Большинство обращений — 452 — подали для первичной постановки питомцев на учет. Остальные касались корректировки сведений о владельцах или снятия животных с регистрации.
Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу необходимо убедиться, что животное имеет микрочип, подготовить фотографию питомца анфас и сделать снимки страниц ветеринарного паспорта с данными хозяина и номером чипа. После авторизации на портале нужно заполнить форму и отправить заявку. Результат рассмотрения придет в личный кабинет пользователя. Отметим, теперь воспользоваться онлайн-услугой могут и юридические лица, в том числе питомники, садовые товарищества, гаражные кооперативы, индивидуальные предприниматели и предприятия.
Обязательная регистрация домашних животных в Московской области действует с сентября 2023-го. А с этого года за отсутствие учетной записи на собак ввели административную ответственность. На сегодняшний день в едином реестре животных Подмосковья числятся свыше 45 тыс. питомцев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.